Польские шахтеры блокируют поставки угля на электростанции

Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт. Об этом заявил профсоюз "Солидарность" работников горнодобывающей промышленности, передает РИА Новости.
Шахтеры, которые требуют дополнительной оплаты за работу в выходные и сверхурочный труд, не получили желаемого в переговорах с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG).
– Блокирование отгрузки угля является нашей формой протеста. С сегодняшнего утра грузовые поезда не могут выйти из всех шахт PGG (Польской горнодобывающей группы), – уточняется в сообщении.
Отмечается, что акция протеста может продлиться до конца 5 января.
Шахтеры, кроме всего прочего, требуют признать угольную энергетику экологически чистой.
– Сегодня хотят считать атом и природный газ зелеными видами топлива. А как же угольные технологии, которые бывают зелеными? Их применяет Япония. Никто не скажет, что это глупая нация, – обратил внимание глава шахтерской "Солидарности" Богуслав Хутек.
Вместе с тем горняки обещают, что не будет блокироваться продажа угля индивидуальным потребителям и погрузка его на транспортные средства. Кроме того, профсоюзы сообщают, что их акция не препятствует движению пассажирских поездов, поскольку блокируются пути, принадлежащие шахтам, по которым передвигаются только составы с углем.
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