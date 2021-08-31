Польские пограничники насильно доставили семью беженцев к белорусской границе

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На снятом ими видео видно, что мигранты не хотели выходить из машины. Однако польские пограничники вытащили кубинцев из машины силой, причем их не сдержало даже присутствие ребенка.По словам главы семьи, все они находились в одном из крупных городов Польши и обратились с просьбой предоставить им политическое убежище и защиту. Однако поляки не только оставили без внимания просьбы беженцев об убежище, но и не оказывали простую человеческую помощь, которой стало бы обеспечение теплой одеждой, обувью и питанием.В итоге семью под угрозой применения оружия доставили к польско-белорусской границе.Видео: ГПК