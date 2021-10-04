Польские пограничники избили и перетащили через границу трех граждан Сирии

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В субботу, 2 октября, на линии белорусско-польской границы белорусские пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии. На сопредельной стороне в это же время находились представители Пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, которые находятся на грани смерти. Также на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что прямо указывает на насильственное перемещение беженцев пограничниками сопредельного государства.Во время разговора с белорусскими пограничниками иностранец рассказал, что все они являются гражданами Сирии. Польские силовики задержали их на территории Польши, а затем силой доставили к белорусской границе, несмотря на просьбы о предоставлении убежища. Уже находясь на линии границы, польские силовики их избили, так как иностранцы отказывались пересекать границу в Беларусь.Ввиду критического состояния здоровья беженцев на место вызвали скорую помощь, всех иностранцев доставили в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни ничто не угрожает.В ГПК отметили, что оперативные действия белорусских пограничников позволили не допустить новых жертв из-за противозаконных и нечеловеческих методов польских силовиков.Видео Госпогранкомитета