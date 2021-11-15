Польские «Медики на границе» подверглись нападению за то, что помогали беженцам

В понедельник, 15 ноября, представители организации «Медики на границе» (Medycy na granicy) организовали брифинг для прессы, на котором объяснили причины преждевременного прекращения своей гуманитарной миссии в приграничной зоне Как сообщают представители организации в социальных сетях, «ночью неизвестные преступники повредили пять легковых автомобилей, принадлежащих членам нашей команды, и документальные фильмы, которые они снимали их в эти дни.
Спущены шины, разбиты окна, фары, поврежден кузов". Ранее группа медиков-волонтеров уже подвергалась нападению. В лесу возле границы, куда они приехали оказать помощь беженцам, в их автомобиле пробили колеса. На этот раз преступники зашли еще дальше, устроив показательное уничтожение имущества небезразличных поляков. Медики на границе - это инициатива людей с медицинским образованием, которые не хотели пассивно наблюдать за ситуацией на границе с беженцами, который продолжается с августа. Врачи, медсестры и фельдшеры должны были «оказывать медицинскую помощь людям, которые находятся в опасной для жизни или здоровья ситуации в приграничной зоне» в течение 40 дней:
- Мы должны были быть здесь до завтрашнего утра, но, к сожалению, произошедший вчера утром инцидент привел к тому, что наша деятельность была прекращена.
«Медики на границе» также во время брифинга обратились к польским властям:
- Еще раз, как мы это делали много раз, мы обращаемся к польским властям с призывом разрешить этот гуманитарный кризис. Для приема медиков в зону ЧП, куда, как вы знаете, нашу группу не пустили, несмотря на неоднократные просьбы и заявления. Мы были свидетелями множества человеческих драм, страданий, плача, общения со многими холодными, голодными, ослабленными и страдающими людьми. Мы считаем, что в 21 веке в стране, называющей себя демократической страной, подобные ситуации недопустимы. То, что кому-то требуется медицинская помощь, не должно быть предметом обсуждения и вообще не следует говорить о том, следует ли таким людям получать медицинскую помощь, подчеркнули активисты.