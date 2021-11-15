Польские «Медики на границе» подверглись нападению за то, что помогали беженцам

Спущены шины, разбиты окна, фары, поврежден кузов". Ранее группа медиков-волонтеров уже подвергалась нападению. В лесу возле границы, куда они приехали оказать помощь беженцам, в их автомобиле пробили колеса. На этот раз преступники зашли еще дальше, устроив показательное уничтожение имущества небезразличных поляков. Медики на границе - это инициатива людей с медицинским образованием, которые не хотели пассивно наблюдать за ситуацией на границе с беженцами, который продолжается с августа. Врачи, медсестры и фельдшеры должны были «оказывать медицинскую помощь людям, которые находятся в опасной для жизни или здоровья ситуации в приграничной зоне» в течение 40 дней:«Медики на границе» также во время брифинга обратились к польским властям: