SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Польские «Медики на границе» подверглись нападению за то, что помогали беженцам

Польские «Медики на границе» подверглись нападению за то, что помогали беженцам

В понедельник, 15 ноября, представители организации «Медики на границе» (Medycy na granicy) организовали брифинг для прессы, на котором объяснили причины преждевременного прекращения своей гуманитарной миссии в приграничной зоне Как сообщают представители организации в социальных сетях, «ночью неизвестные преступники повредили пять легковых автомобилей, принадлежащих членам нашей команды, и документальные фильмы, которые они снимали их в эти дни.



Спущены шины, разбиты окна, фары, поврежден кузов". Ранее группа медиков-волонтеров уже подвергалась нападению. В лесу возле границы, куда они приехали оказать помощь беженцам, в их автомобиле пробили колеса. На этот раз преступники зашли еще дальше, устроив показательное уничтожение имущества небезразличных поляков. Медики на границе - это инициатива людей с медицинским образованием, которые не хотели пассивно наблюдать за ситуацией на границе с беженцами, который продолжается с августа. Врачи, медсестры и фельдшеры должны были «оказывать медицинскую помощь людям, которые находятся в опасной для жизни или здоровья ситуации в приграничной зоне» в течение 40 дней:

- Мы должны были быть здесь до завтрашнего утра, но, к сожалению, произошедший вчера утром инцидент привел к тому, что наша деятельность была прекращена.


«Медики на границе» также во время брифинга обратились к польским властям:

- Еще раз, как мы это делали много раз, мы обращаемся к польским властям с призывом разрешить этот гуманитарный кризис. Для приема медиков в зону ЧП, куда, как вы знаете, нашу группу не пустили, несмотря на неоднократные просьбы и заявления. Мы были свидетелями множества человеческих драм, страданий, плача, общения со многими холодными, голодными, ослабленными и страдающими людьми. Мы считаем, что в 21 веке в стране, называющей себя демократической страной, подобные ситуации недопустимы. То, что кому-то требуется медицинская помощь, не должно быть предметом обсуждения и вообще не следует говорить о том, следует ли таким людям получать медицинскую помощь, подчеркнули активисты. 


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы