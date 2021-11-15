Польские деятели искусства выступят с концертом в поддержку мигрантов "Шопен тоже был беженцем"

– пояснили организаторы.Выступят известные польские деятели искусства, такие как Станислав Сойка, Данута Стенка, Майя Коморовска, Мариан Опаня, Збигнев Холдис и другие. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на поддержку беженцев, находящихся на польско-белорусской границе.