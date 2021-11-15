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Польские деятели искусства выступят с концертом в поддержку мигрантов "Шопен тоже был беженцем"

В Варшаве 16 ноября пройдет музыкальное мероприятие в поддержку мигрантов "Шопен тоже был беженцем". Об этом пишет польское издание Wprost. 


– Мы хотим рассказать о людях, которые попали в непростую ситуацию и продолжают оставаться на границе, через воспоминания очевидцев, дополненные литературными и музыкальными произведениями. Кроме того, будет организован сбор средств для беженцев. Артисты-благотворители исполнят произведения на тему миграции, беженцев, человечества. Шопен также был беженцем, как и Мицкевич, Пилсудский и многие другие, навсегда вошедшие в польский пантеон, – пояснили организаторы.

Выступят известные польские деятели искусства, такие как Станислав Сойка, Данута Стенка, Майя Коморовска, Мариан Опаня, Збигнев Холдис и другие. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на поддержку беженцев, находящихся на польско-белорусской границе. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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