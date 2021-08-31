Польские активисты попытались сломать забор на границе с Беларусью из солидарности с афганцами

Они считают, что Польша как союзник США в Афганистане несет ответственность за положение, в котором оказались его жители, и у Варшавы есть обязательства перед беженцами, пытающимися попасть в страну. Об этом говорили в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".
12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов пытались повредить забор с помощью кусачек и растянуть его. Все они задержаны и ждут предъявления обвинения.
Несмотря на такой радикальный способ достучаться до властей, правозащитники назвали инцидент актом политического давления на инакомыслие. А задержанных можно рассматривать как политзаключенных.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека обязал Польшу и Латвию обеспечить мигрантам надлежащие условия на границе. Вместо этого Варшава приступила к строительству дополнительного забора с колючей проволокой высотой 2 м на границе с Беларусью.