Польские активисты попытались сломать забор на границе с Беларусью из солидарности с афганцами

12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов пытались повредить забор с помощью кусачек и растянуть его. Все они задержаны и ждут предъявления обвинения.Несмотря на такой радикальный способ достучаться до властей, правозащитники назвали инцидент актом политического давления на инакомыслие. А задержанных можно рассматривать как политзаключенных.Напомним, ранее Европейский суд по правам человека обязал Польшу и Латвию обеспечить мигрантам надлежащие условия на границе. Вместо этого Варшава приступила к строительству дополнительного забора с колючей проволокой высотой 2 м на границе с Беларусью.