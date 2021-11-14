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Польская сторона продолжает информационные вбросы

Журналистам и всем, кто находится в приграничье, на телефоны продолжают приходить смс. На первый взгляд угрожающие, а по сути самые настоящие фейки и провокации, направленные против действий белорусских властей. 


- Не принимайте никаких таблеток от белорусских солдат, - пишут поляки в очередном из них. 

Напомним, сегодня утром польские мобильные операторы разослали смс, что Польша не пропустит застрявших на границе мигрантов в Германию и будет защищать свои границы. И это не единственный пример вранья со стороны этой страны и их фейковой риторики.

Обратите внимание на используемые формулировки - "труп сирийца нашли вблизи белорусской границы", "солдат застрелился вблизи белорусской границы". Господа паны, если у вас там не выдерживают и стреляются люди, если на территории Польши погибает, умирает, замерзает человек, то слово «Беларусь» здесь употреблять не стоит. Это у вас. Это в Польше. И вы сами до такого довели.
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