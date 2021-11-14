Польская сторона продолжает информационные вбросы

- пишут поляки в очередном из них.Напомним, сегодня утром польские мобильные операторы разослали смс, что Польша не пропустит застрявших на границе мигрантов в Германию и будет защищать свои границы. И это не единственный пример вранья со стороны этой страны и их фейковой риторики.Обратите внимание на используемые формулировки - "труп сирийца нашли вблизи белорусской границы", "солдат застрелился вблизи белорусской границы". Господа паны, если у вас там не выдерживают и стреляются люди, если на территории Польши погибает, умирает, замерзает человек, то слово «Беларусь» здесь употреблять не стоит. Это у вас. Это в Польше. И вы сами до такого довели.