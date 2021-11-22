Главная Польская полиция приехала поснимать журналистов, работающих на границе Опубликовано: 22.11.2021 14:48:00 1101 Польская полиция приехала поснимать журналистов, работающих на границе Польская полиция приехала поснимать журналистов, работающих на границе. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Фото: Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы Польша граница журналисты Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Фото: Александр КУШНЕР Версия для печати Новости и статьи