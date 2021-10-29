Польшу исключили из Генассамблеи Европейской сети советов по судебной власти

Генеральная ассамблея Европейской сети советов по судебной власти исключила Польшу из числа ее членов. Такую новость сообщил председатель Генассамблеи Филипп Донати, передает ТАСС.
Донати объяснил, чем было вызвано такое решение. По его словам, Генассамблея проголосовала за исключение национального судебного совета Польши из своего состава, потому что он «не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти». Председатель Генассамблеи подчеркнул, что Польша может вернуться в организацию, «если возобновит выполнение требований».
Напомним, что участие Польши в Генассамблее Европейской сети советов по судебной власти было приостановлено несколько лет назад. Подробнее о конфликте Польши с ЕС по вопросам компетенции европейских институтов и его потенциальных последствиях читайте в нашем материале по ссылке.
Фото: pixabay.com