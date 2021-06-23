Польша, страны Балтии и Украина торгуют своим суверенитетом - Хренин

Это заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, информирует БЕЛТА.
"На предыдущей московской конференции мы высказывали свое мнение о глубинных причинах концепции Европы разных скоростей, формирования германо-французского и англо-американского векторов европейской политики, - обозначил министр. - Как мы и прогнозировали, некоторые страны Восточной Европы безоглядно ринулись в трансатлантические объятия американских союзников. Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом, в качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Таким способом американские войска проникают в Восточную Европу, расширяя зону оккупации, она стремительно милитаризируется, строится военная база в Польше, под видом защиты Прибалтики танковые батальоны Вооруженных Сил США бесконечно ротируются в десятке километров от границы Беларуси. Украина зовет к себе британские войска. А мы становимся свидетелями того, как войска и силы третьих стран осваивают театр вероятных будущих военных действий у наших границ. Растут военные бюджеты, форсированными темпами закупается ударное наступательное вооружение".
"Параллельно мы наблюдаем очередные попытки трансформировать американский оккупационный режим в Европе. Именно так, по нашему мнению, следует называть размещение после Второй мировой войны американских войск на территории Германии и Италии. Ведь они продолжают оставаться в Европе с момента решения Ялтинской конференции 1945 года о делении территории побежденных стран гитлеровской коалиции на зоны оккупации", - добавил Виктор Хренин.
Виктор Хренин отметил, что мир подталкивают к мысли о неизбежности войны.
"Все чаще в СМИ появляются прогнозы эскалации обстановки и результаты моделирования возможных действий мировых держав на различных театрах военных действий, - продолжил он. - Народы свыкаются с тем, что военное столкновение - это реальность. Вместе с этим под будущие военные столкновения разрабатываются новые стратегические установки, формы и методы ведения войны".
Фото: ТАСС
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Польша, страны Балтии и Украина торгуют своим суверенитетом - Хренин
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