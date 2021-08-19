Польша пытается насильно выдворить афганских мигрантов в Беларусь

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Среди беженцев в основном граждане Афганистана. Один из мигрантов рассказал, что они следуют в Германию через территорию Польши, однако их задержали в одном польском городе и доставили на границу с Беларусью.В ГПК рассказали, что мигранты намерены подать прошение представителям польской стороны о предоставлении убежища. Пересекать границу с Беларусью они отказываются. В знак протеста афганские беженцы организовали стихийный лагерь на территории польской границы.Польша пытается исказить реальную картину происходящих событий. Для подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавали воду. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней.