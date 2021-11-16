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Польша провоцирует приграничный конфликт

 То, что устроили поляки это прямая провокация. Попытка спровоцировать приграничный конфликт. Доведенных до отчаяния беженцев польские фашисты используют как инструмент, если хотите - мясо.

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