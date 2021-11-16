Главная Польша провоцирует приграничный конфликт Опубликовано: 16.11.2021 13:46:34 361 Польша провоцирует приграничный конфликт То, что устроили поляки это прямая провокация. Попытка спровоцировать приграничный конфликт. Доведенных до отчаяния беженцев польские фашисты используют как инструмент, если хотите - мясо. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница Людмила ГЛАДКАЯ Написать автору Версия для печати Новости и статьи