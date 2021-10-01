Польша продлила режим ЧП на границе с Беларусью на 60 дней

Сейм Польши 30 сентября утвердил решение правительства о введении режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью на 60 дней, пишет БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.
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За продление режима ЧП выступили 237 депутатов, позицию «против» заняли 179, воздержался 31.
«Польское радио» передает, что чрезвычайное положение на польской границе было введено 3 сентября в 183 населенных пунктах в Подляском и Люблинском воеводствах. Как полагают власти Польши, такое решение поможет избежать миграционного кризиса.
Напомним, что ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию мигрантов, которые сейчас удерживаются на границе. В УВКБ акцентировали внимание на том, что все государства имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, среди которых – право на убежище.