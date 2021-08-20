Польша насильственно выдворяет беженцев-инвалидов, которым требуется экстренная помощь

Польские пограничники со своей стороны выбрасывают даже беженцев-инвалидов, которым необходимо экстренное лечение. Помощь мигрантам оказали не на территории нашей страны-соседки, а в Беларуси. Об этом корреспондент "Беларусь 1" рассказала в эфире "Панорамы".
Беженец Зиндан Жанкир Син, которого отказалась принимать польская сторона, в настоящий момент лечится в гродненской больнице. Мужчина прилетел в Беларусь из Ирака 11 августа по туристической визе. В больнице он находится чуть более суток.
– Непосредственно на белорусско-польской границе гродненские пограничники 18 августа обнаружили четверых граждан неславянской внешности. Мужчин насильно вытесняли на территорию нашей страны, – рассказала официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.
У мигранта ампутирована нога и ограничены возможности передвижения. Также мужчина имеет хроническое заболевание почек. На место, где были обнаружены беженцы, вызвали бригаду скорой помощи.
Общий язык с мигрантом врачам помог найти Йассин Абдулкадир Джама – травматолог-стажер клинической ординатуры Гродненской больницы скорой медицинской помощи. Он сообщил, что Зиндан Жанкир Син не ел и не пил три дня. Также у мужчины не было возможности принимать лекарства, из-за чего начались кровотечения и возникла сильная боль.
Сейчас мигрант чувствует себя гораздо лучше. Это отмечает и лечащий врач.
– 18 августа около 16:00 бригадой скорой помощи был доставлен гражданин Ирака. У него была выявлена патология со стороны мочевыделительной системы. Назначена консервативная терапия согласно действующим протоколам. На данный момент угрозы жизни для пациента нет, – уточнил и. о. заведующего урологическим отделением больницы скорой медицинской помощи Гродно Дмитрий Омельченко.
Ногу Зиндану ампутировали после подрыва на мине. В тот момент с ним были и его родители – они не выжили. Зиндану тогда было 10 лет – шел 2005-й год. В 2003-м на иракскую столицу упали первые натовские авиабомбы.