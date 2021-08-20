Польша насильственно выдворяет беженцев-инвалидов, которым требуется экстренная помощь

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Беженец Зиндан Жанкир Син, которого отказалась принимать польская сторона, в настоящий момент лечится в гродненской больнице. Мужчина прилетел в Беларусь из Ирака 11 августа по туристической визе. В больнице он находится чуть более суток.– рассказалаУ мигранта ампутирована нога и ограничены возможности передвижения. Также мужчина имеет хроническое заболевание почек. На место, где были обнаружены беженцы, вызвали бригаду скорой помощи.Общий язык с мигрантом врачам помог найти Йассин Абдулкадир Джама – травматолог-стажер клинической ординатуры Гродненской больницы скорой медицинской помощи. Он сообщил, что Зиндан Жанкир Син не ел и не пил три дня. Также у мужчины не было возможности принимать лекарства, из-за чего начались кровотечения и возникла сильная боль.Сейчас мигрант чувствует себя гораздо лучше. Это отмечает и лечащий врач.– уточнилНогу Зиндану ампутировали после подрыва на мине. В тот момент с ним были и его родители – они не выжили. Зиндану тогда было 10 лет – шел 2005-й год. В 2003-м на иракскую столицу упали первые натовские авиабомбы.