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  2. Польша направила в Беларусь конвой с гумпомощью

Польша направила в Беларусь конвой с гумпомощью

Груз содержит 50 тыс.л дезсредств, 100 тыс.медицинских масок, 30 тыс.л антисепика, передает БЕЛТА.

Колонна машин Государственной противопожарной службы с гуманитарным грузом выехала из Варшавы в Беларусь накануне.

В гумпомощь, которая направляется в Минск из Люблина, Познани, Острова-Велькопольского и Варшавы входит 50 тыс.л дезсредств, 100 тыс.медицинских масок, 30 тыс.л антисепика, а также лекарства.

Как отметили в посольстве Беларуси в Варшаве, в официальной церемонии передачи безвозмездного груза в Варшаве участвовал глава белорусской дипмиссии в Польше Владимир Чушев. Со стороны Польши во время отправки гумпомощи присутствовали глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, государственный секретарь в министерстве государственных активов Мацей Малецкий, заместитель госсекретаря в Министерстве иностранных дел Марцин Пшидач и главный командующий Государственной противопожарной службой Анджей Барт.

Фото: посольство Беларуси в Польше

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