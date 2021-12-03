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Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Беларусью

Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Беларусью, пишет РИА Новости


Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что 3 декабря в населенном пункте Поплавце Подляского воеводства, который находится недалеко от белорусской границы, открылся пресс-центр для журналистов. 

Отмечается, что для допуска на эту территорию необходимо получить разовую аккредитацию Пограничной стражи Польши.

Пограничники предупреждают, что журналистов будут допускать на границу группами и только в сопровождении. Непосредственно перед выездом на границу работники средств массовой информации будут проходить специальный тренинг.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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