Польша начала ограниченный допуск журналистов на границу с Беларусью

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что 3 декабря в населенном пункте Поплавце Подляского воеводства, который находится недалеко от белорусской границы, открылся пресс-центр для журналистов.Отмечается, что для допуска на эту территорию необходимо получить разовую аккредитацию Пограничной стражи Польши.Пограничники предупреждают, что журналистов будут допускать на границу группами и только в сопровождении. Непосредственно перед выездом на границу работники средств массовой информации будут проходить специальный тренинг.