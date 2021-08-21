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Польша издевается над афганскими беженцами, которых пригласил ЕС

Уже несколько дней на белорусско-польской более 50-ти афганцев живут в нечеловеческих условия. Они, как и иракцы, сирийцы и другие беженцы с Ближнего Востока спасаются от войны, сообщает СТВ.

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Но всё лицемерие официальной Варшавы проявилось сейчас. Польша сама обратилась к международному сообществу с призывом, что они не бросят афганцев, но как мы видим они выставили беженцев из страны, вынуждая их выживать под открытым небом. Такими действиями польское руководство больше похоже на современных фашистов, чем на «оплот» евродемократии!

Возникает закономерный вопрос, зачем сотрясать воздух, давая надежду на убежище беженцем, а после лишать несчастных людей всех возможностей для существования?

‼️ Это и называется - настоящий фашизм.
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