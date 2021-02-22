Власти Польши планируют ввести на этой неделе требование о предъявлении отрицательного результата на COVID-19 при въезде в республику на всех границах, информирует ТАСС.
– Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны, – сказал в эфире телеканала TVN24 министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.
– Погранохрана говорит, что ей нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. Поэтому я думаю, что к концу недели это произойдет, – подчеркнул министр.
Адам Недзельский также добавил, что тест планируют проверять и на западной, и на южной границах страны. Министр отметил, что если въезжающий все же не сможет предъявить тест, он отправится на 10-дневную изоляцию.
Фото: БЕЛТА
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Польша будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну
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