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  2. Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около 550 млн долларов

Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около 550 млн долларов

Около 550 млн долларов составило положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале. Об этом сообщает БЕЛТА.


– В Беларуси подведены первые итоги работы текущего года. Как уже было озвучено Правительством, несмотря на определенные сложности политического и эпидемиологического характера, результаты, достигнутые отечественной промышленностью в первом квартале, оказались положительными, а перспективы вполне оптимистичными. Так, несмотря на то, что количество стран мира, куда экспортируется продукция, произведенная предприятиями системы Министерства промышленности, сократилось (январь – март 2020 года – 92, январь – март 2021 года – 86), сальдо внешней торговли отрасли остается положительным и составляет порядка 550 млн долларов, – обратил внимание пресс-секретарь Министерства промышленности Олег Слепченко.

В основном это стало возможным благодаря выросшему экспорту товаров, стоимость которых за отчетный период составила более 1 млрд долларов. К примеру, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился экспорт грузовых автомобилей (в том числе и карьерных самосвалов) – в 1,6 раза, тракторов – в 1,3, цветных телевизоров – в 2,6, холодильников – в 1,2, стиральных машин – в 0,7.

На данном этапе текущего года основной удельный вес в общем объеме экспортных поставок техники Минского автозавода приходится на рынки стран Азии и Африки. Это Египет, Зимбабве, Мадагаскар, Конго, Того, Танзания, Кения, Уганда, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Вьетнам. Также МАЗом прорабатываются проекты поставок машин в Сербию, Пакистан, Бангладеш, Индонезию и другие страны. Кроме того, изыскиваются возможности организации сборочных производств автотехники в Венгрии, Сирии, Узбекистане и Молдове.

Продукция "Гомсельмаша" становится все более узнаваемой в Африке, Азии и Латинской Америке. Сегодня завершены отгрузки готовой продукции в Зимбабве на общую сумму 2,5 млн долларов. Реализуются контракты с украинской компанией на поставку 50 единиц зерноуборочных комбайнов КЗС-1218 PROF1 на сумму более 4 млн евро, а также 20 единиц на сумму около 2 млн долларов.
В то же время агропромышленный гигант планирует увеличить поставки продукции на европейский рынок. Ведутся переговоры также по условиям продажи кормоуборочных комбайнов в адрес СП GOMSELMASH INDIA PRIVATE LIMITED в Индии.

В 2020 году МЭТЗ им. В.И. Козлова освоены новые виды продукции в соответствии с требованиями европейских стандартов (остовы трансформаторов, трехфазные масляные трансформаторы), которые уже производятся и успешно реализуются в текущем году потребителям из Германии, Франции, Чехии.

Холдингом "Могилевлифтмаш" для обеспечения диверсификации экспорта увеличен объем продаж электродвигателей. В текущем году планируется рост их реализации в страны Балтии за счет новых видов продукции – асинхронных двигателей общепромышленного назначения повышенного и высокого класса энергоэффективности. Также в планах развитие сотрудничества с компанией Movel Elevators Nigeria Limited по поставкам лифтового оборудования в Нигерию.

В целом рентабельность продаж в промышленности по государственным организациям и акционерным обществам с долей государства более 50% составила 8,5% при доведенном задании 3,7%.

Организациями Министерства промышленности по итогам первого квартала изготовлено импортозамещающей продукции на сумму свыше 840 млн долларов.

Фото: pixabay.com
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