Лукашенко принял с докладом председателя Минского облисполкома

– Только без самоотчетов, предварительные итоги. Время отчетов еще придет, – уточнил Президент.
Кроме того, Глава государства поинтересовался эпидемиологической ситуацией в области:
– Как дела с коронавирусом? Так ли, что вы уже вышли на плато? И что нас ждет в будущие недели, как вы видите развитие этой болезни? Ну и те проблемы, о которых вы хотели сегодня рассказать.
Александр Турчин доложил, что по итогам 11 месяцев уровень валового внутреннего продукта области составил 99,9 процента.
– Цифра высокая, но обидно, что не дотянули 0,1 до 100 процентов, – с сожалением заметил губернатор области. – Тем не менее на начало года у нас был 91 процент ВРП, сейчас – 99,9. То есть за это время область прибавила. И мы осторожно прогнозируем, что где-то на прошлогодний уровень по итогам года должны выйти.
– Ну дай Бог, – отреагировал Александр Лукашенко. – Одну десятую процента не дотягиваете, декабрь еще у нас есть. Вроде бы и неплохо. Но, конечно, как экономист ты понимаешь, что нам нужен результат. Потому что надеяться на то, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. Вы видите, что происходит вокруг. Поэтому будем считать, что мы невозможное сделали, но надо было бы еще чуть-чуть.
Говоря об эпидемиологической ситуации, Александр Турчин отметил:
– По нашим оценкам, мы заканчиваем вторую неделю на плато. Прироста нет. И по пневмониям, и по выявленным заболевшим мы приблизительно находимся на одном уровне. Ни роста, ни снижения.
Турчин рассказал о главных задачах, которые стоят перед Минской областьюФото: БЕЛТА
Турчин: система здравоохранения Минской области успешно справляется с коронавирусной инфекцией