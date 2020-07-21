Половина возбужденных белорусской таможней уголовных дел связана с попытками ввоза и оборота наркотиков.





В 1-м полугодии 2020 г. изъято порядка 90 кг наркотиков, сообщили в Таможенном комитете. "Около половины преступлений, выявленных белорусскими таможенниками в 1-м полугодии 2020 года, связаны с незаконным ввозом и оборотом наркотиков. Изъято около 90 кг наркотических средств, а также более 2 тыс. препаратов, содержащих психотропные вещества", – рассказали в ведомстве.





Там подчеркнули, что особое внимание уделено мероприятиям по усилению оперативно-разыскной деятельности, порядка 67% преступлений от общего количества выявлено именно такими методами. А раскрываемость преступлений и вовсе достигла показателя в 76%.