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"Полоцк-Стекловолокно" диверсифицирует рынки сбыта на фоне усложнения внешних экономических условий

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" диверсифицирует рынки сбыта на фоне усложнения ситуации в мировой экономике. Об этом сегодня заявил генеральный директор предприятия Олег Курилин во время общего собрания акционеров, пишет БЕЛТА.


В собрании акционеров принял участие председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он поинтересовался прогнозами на первый квартал и стратегией предприятия в новых экономических условиях, которые сильно усложнены кризисом на нефтяном рынке, ситуацией с коронавирусом в Европе. Олег Курилин ответил, что "Полоцк-Стекловолокно" намерено диверсифицироваться по выпускаемой продукции за счет изменения рынков. "В этой ситуации мы нацелились на рынок ЕАЭС" добавил гендиректор. Он уточнил, что речь, в частности, идет о России, где спрос на продукцию белорусского предприятия значительно возрос после того, как прекратились поставки из Китая и других стран.

"Отгружаем с опережением графика достаточно много продукции. По моему мнению, нам удастся завершить первый квартал без снижения объемов производства. Пока мы прогнозируем незначительное отставание по выручке. Все будет зависеть от развития ситуации в мире. Но пока мы себя достаточно уверенно чувствуем" подчеркнул Олег Курилин.


Генеральный директор представил акционерам отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности "Полоцк-Стекловолокно" за 2019 год. Предприятие выполнило все пять установленных ключевых показателей эффективности. Чистая прибыль составила 20,6 млн рублей (при задании 14,1 млн). Темп роста экспорта товаров и услуг  101,2% и 108,3% соответственно (при задании 101,1% в обоих случаях). Рентабельность продаж 13,1% (задание — 10%). Олег Курилин особо отметил опережающий рост производительности труда в сравнении с ростом среднемесячной заработной платы: коэффициент соотношения  1,013. Кроме того, достигнут планируемый эффект от мероприятий по снижению затрат. Он составил 2,3 млн рублей при плане в 2,1 млн. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной составил 26,4%.


Олег Курилин также рассказал о планах предприятия на 2020 год. В апреле "Полоцк-Стекловолокно" запустит установку по производству базальтового волокна. В скором времени начнется строительство нового цеха. "Заключены все договоры на поставку оборудования. На днях выбираем генерального подрядчика и приступаем к строительству" сказал руководитель предприятия. В 2020 году ОАО намерено сохранить положительную динамику развития. По бизнес-плану рентабельность продаж должна составить не менее 10,7%, темп роста экспорта  101,7%, а чистая прибыль  минимум 15 млн рублей.

Во время общего собрания акционеров обсуждалась работа предприятия в условиях свободной экономической зоны "Витебск"  реализация инновационных проектов, создание рабочих мест и т. д.

ОАО "Полоцк-Стекловолокно" выпускает стекловолокно, ровинги, стеклонити, электроизоляционные и конструкционные стеклоткани, строительные стеклоткани и стеклосетки, кремнеземные материалы и другое. Ежегодный объем производства составляет 57 тысяч тонн стекловолокна, основная часть которого экспортируется более чем в 50 стран мира. На предприятии занято около четырех тысяч человек.

Фото Ольги Бахур / БЕЛТА
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