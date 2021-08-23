Полный курс вакцинации против коронавируса прошли более 77% работников здравоохранения

Две инъекции получили как минимум 61% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников. Полный курс вакцинации также прошли 93% людей старше 18 лет, пребывающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.Две вакцины получили по меньшей мере 23% людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, как минимум 17% работников сферы бытового обслуживания, транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ, энерго- и водообеспечения, а также примерно 12% работников торговли и общественного питания.Согласно актуальной на 20 августа информации, по меньшей мере 1,55 млн человек получили первую дозу препарата от CОVID-19, из них более 1,27 млн прошли полный курс вакцинации. Прививочная кампания продолжается.