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  2. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 2,467 млн белорусов

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 2,467 млн белорусов

Более 3 170 000 белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 467 000 человек уже прошли полный курс вакцинации. Информация об этом размещена в Telegram-канале Министерства здравоохранения.


Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области – более 311,7 тыс. человек, Витебской – более 260,4 тыс. человек, Гомельской – более 444,1 тыс. человек, Гродненской – более 291 тыс. человек, Минске – более 482 тыс. человек, Минской области – более 309,7 тыс. человек, Могилевской – более 306,7 тыс. человек.

Также более 61,6 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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