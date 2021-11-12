Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 2,467 млн белорусов

Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области – более 311,7 тыс. человек, Витебской – более 260,4 тыс. человек, Гомельской – более 444,1 тыс. человек, Гродненской – более 291 тыс. человек, Минске – более 482 тыс. человек, Минской области – более 309,7 тыс. человек, Могилевской – более 306,7 тыс. человек.Также более 61,6 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации.