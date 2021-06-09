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  2. Полный фешен. В Минске проходит финал фестиваля-конкурса «Мельница моды»

Полный фешен. В Минске проходит финал фестиваля-конкурса «Мельница моды»

Финал XXX Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» проходит в Минске. По результатам отборочных туров путевку на главный молодежный fashion-подиум страны получили авторы 54 коллекций.


Многие зрители приходят на «Мельницу моды», чтобы вдохновиться и посмотреть, как можно стильно комбинировать между собой на первый взгляд несовместимые фасоны и ткани. И в этот раз фестиваль-конкурс вновь подарил гостям массу впечатлений. По подиуму дефилировали модели в брюках с клешными штанинами, монохромных белых и черных платьях, жакетах, украшенных сотней булавок, и шубах со вставками из фатина. 


Среди участников нынешнего сезона творческого состязания много новичков. В их числе студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Наталья Гуськова. Изюминка ее коллекции – перья:

Ими украсила рукава нескольких блуз, отсюда и название коллекции – «Нью-йоркские голуби». Именно эта птица вдохновила на создание линейки. В семи образах собрала главные тренды: экокожу, сетку, топы. 


У каждого финалиста своя концепция, которую они черпали отовсюду: литература, архитектура и собственные наблюдения. Чья идея оказалась самой креативной, узнаем вечером – имена победителей фестиваля-конкурса назовут во время гала-представления. 

Организаторами фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. 

















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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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