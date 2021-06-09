Полный фешен. В Минске проходит финал фестиваля-конкурса «Мельница моды»



Организаторами фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.

Многие зрители приходят на «Мельницу моды», чтобы вдохновиться и посмотреть, как можно стильно комбинировать между собой на первый взгляд несовместимые фасоны и ткани. И в этот раз фестиваль-конкурс вновь подарил гостям массу впечатлений. По подиуму дефилировали модели в брюках с клешными штанинами, монохромных белых и черных платьях, жакетах, украшенных сотней булавок, и шубах со вставками из фатина.Среди участников нынешнего сезона творческого состязания много новичков. В их числе студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Наталья Гуськова. Изюминка ее коллекции – перья:У каждого финалиста своя концепция, которую они черпали отовсюду: литература, архитектура и собственные наблюдения. Чья идея оказалась самой креативной, узнаем вечером – имена победителей фестиваля-конкурса назовут во время гала-представления.