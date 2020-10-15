Согласно конституции страны исполнять обязанности главы государства в случае его отставки начинает спикер парламента, уточняет информационное агентство «Кабар».
Сегодня, 15 октября, Сооронбай Жээнбеков заявил о сложении полномочий. Соответственно, и. о. президента стал спикер парламента Кыргызстана. Это Канат Исаев, который был избран на пост 13 октября. Сообщается, что завтра, 16 октября, депутаты парламента соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть отставку президента.
Агентство уточняет, что в случае невозможности исполнения обязанностей главы государства спикером парламента их возьмет на себя премьер-министр страны.
Досрочные выборы президента должны быть проведены в течение трех месяцев начиная с сегодняшнего дня. Участвовать в них и. о. главы государства не сможет. Также конституция Кыргызстана подразумевает, что должностное лицо, исполняющее полномочия президента, не имеет права назначать досрочные выборы в парламент и отправлять правительство в отставку.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков пробыл на должности лидера Кыргызстана три года. Уходя с поста, он призвал стороны политического конфликта в стране не поддаваться на провокации и как можно скорее достичь мира в государстве.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
322
Полномочия президента Кыргызстана перешли к Канату Исаеву
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter