Полнолуние 28 января 2021 года: рекомендации для всех знаков зодиака от астролога

Приближающееся полнолуние – первое и очень важное для этого года. Астролог и таролог Анатолий Карт объяснил, что оно нам принесет, и дал полезные советы для всех знаков зодиака.
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Полезными советами эксперт поделился в своем YouTube-канале.
– Вообще, полнолуние – это противостояние между Солнцем и Луной. Оно прольет свет на определенные события и истории. Многие вещи станут очевидными, вы получите ответы на давно волнующие вопросы. Есть шанс понять, в каком направлении вам нужно двигаться дальше, – уточнил Анатолий Карт.
Первое в 2021-м полнолуние пройдет в знаке Льва: в нем будут участвовать шесть из десяти планет. Оно хранит в себе достаточно негативных аспектов, поэтому главное, чем стоит запастись в этот период, – это терпение (его особенно нужно проявить в период с 26 по 31 января), внимание и осторожность. И те самые аспекты могут стать стрелками и показать каждому из нас верный путь.
– Если в вашей жизни грядут грандиозные перемены, и вы не в силах ими руководить, стоит расслабиться и плыть по течению. А если вы вопреки каким-то условиям делаете иначе, то на вас ложится серьезная ответственность. Людям, переживающим сложные времена, может быть трудно отпустить ситуации и завершить уже пройденные этапы, – посоветовал астролог.
Фото: pixabay.com
Он также подчеркнул: стоит быть серьезными и не поддаваться всевозможным иллюзиям. По мнению эксперта, самый интересный аспект полнолуния – это то, что Венера соединится с Плутоном: особо актуальными станут вопросы любовных отношений. Могут завязаться крепкие отношения, обостриться чувства. Некоторые пары, возможно, перейдут на новый уровень отношений, в то время как другие решат поставить точку – противиться этому не стоит, полнолуние является благоприятным временем для освобождения от зависимостей, боли и слабостей. Вероятнее всего, разорвутся те отношения, в которых партнеры не счастливы, те, в которых много ссор, боли и слез. В целом, полнолуние по Льву должно быть ярким: есть все шансы для того, чтобы блеснуть своими талантами и удивить окружающих.
Овнам астролог рекомендует закончить начатые дела и приступать к реализации новых идей и проектов. Не стоит бояться своих чувств, можно признаться в симпатии и сделать то, на что раньше не хватало смелости. И, кстати, есть все шансы выиграть в лотерею – удача будет очень близка к этим людям.
У Тельцов в приоритете должны быть дом и семья. Рекомендуется укрепить отношения и порадовать свою вторую половинку. Вспомните, что вы истинный Телец, и приступите к улучшению своей жизни и постановке новых целей.
Близнецам в это время лучше много общаться, знакомиться, находиться в социуме. Покажите себя и все, на что вы способны. Будьте истинными Близнецами: веселитесь, развлекайтесь, поражайте всех своим интеллектом и чувством юмора, дал совет астролог.
Ракам Анатолий Карт рекомендует сконцентрироваться на финансовой сфере. Нужно исключить лишние траты, не брать кредиты и деньги в долг. Можно присмотреться к новым предложениям по работе, и финансовые проблемы могут решиться сами собой.
Для Львов это полнолуние особенно важное. Им предрекают удачу и нахождение в центре внимания. Не нужно скромничать, лучше показать себя во всей красе и блеснуть талантами.
Девам лучше всего просто взять паузу и отдохнуть. Рекомендуется побыть наедине с собой, порадовать себя. Можно заняться йогой или медитацией. Ни в коем случае нельзя переутомляться и недосыпать.
Фото: pixabay.com
Весы могут выйти на новый социальный уровень и ощутить свою роль в обществе. Можно вспомнить о старых знакомых или завести новых. Любое общение будет удачным и откроет для них новые возможности.
У Скорпионов в приоритете должны быть карьера, достижения. Им лучше всего подходить к делам еще более ответственно. Можно поставить новые цели и начинать трудиться – успех не заставит себя ждать.
Стрельцам нужно быть смелыми. Организовать себе новую поездку, приступить к изучению курса, языка, обеспечить себя новыми эмоциями. Может наблюдаться жажда приключений – ее обязательно нужно утолять.
У Козерогов это будет немного таинственный период. Им лучше побыть одним и разобраться в себе. Это поможет избавиться от шлаков и от удушающих мыслей. Благоприятный период для работы над собой.
У Водолеев центральной станет тема партнерства. Не стоит бояться своих чувств и их выражения, лучше поступите «по сердцу» и поддайтесь судьбе. Рекомендуется также подумать о своих желаниях – реализовать их могут помочь другие люди.
Рыбам нужно подумать о своем здоровье, заняться спортом. Неплохо также обратить внимание на свой распорядок дня – не нужно нарушать привычный график. Если вы устали от обыденности, нужно избавляться от хандры и искать позитив даже в надоевшей рутине.
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Полнолуние 28 января 2021 года: рекомендации для всех знаков зодиака от астролога
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