Полная готовность организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период будет обеспечена в установленные сроки

Об этом журналистам во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства ЖКХ Андрей Ромашко.

Начальник управления уточнил, что специалисты министерства еженедельно контролируют выполнение основных показателей, таких как замена и капитальный ремонт котлов, замена тепловых сетей, создание запасов древесного топлива, профилактический ремонт систем отопления жилых домов и тепловых пунктов, ремонт стыков стеновых панелей жилых домов и кровель. И за первое полугодие в целом в системе ЖКХ выполнены работы по испытанию оборудования более 2300 котельных, почти 9000 километров теплосетей, на объектах водопроводно-канализационного хозяйства переложено 152 км сетей водопровода и 34 километра сетей канализации. Что касается жилфонда страны, выполнен профилактический ремонт систем отопления в 20 139 домах, 18 968 тепловых пунктов, 328 бойлеров, опрессовано 19 376 систем отопления домов и 18 105 тепловых пунктов. Паспорта готовности оформлены на 152 котельные и четыре потребителя тепловой энергии.