Полмиллиона педагогов повысили квалификацию в Минском областном институте развития образования, который празднует сегодня юбилей

Сегодня в Минском областном институте развития образования состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию учреждения с участием представителей Минобразования, руководства центрального региона, представителей управлений по образованию, спорту и туризму районных и городских исполкомов, лидеров профсоюзного движения, коллектива института, ветеранов педагогического труда.
Гости праздника посетили музейную экспозицию и выставки, посвященные становлению института, развитию системы образования области, ознакомились с научными работами и изданиями, которые выпустило учреждение.
Во время торжественной части прошло чествование сотрудников института и ветеранов педагогического труда. Они отмечены почетными грамотами и благодарностями Миноблисполкома, Минобразования, начальника главного управления по образованию облисполкома, областного комитета профсоюза работников образования и науки.
Виновников торжества тепло поздравил заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич:
– Мы гордимся, что в нашей области есть такое учреждение. За свою историю здесь работали 8 ректоров. Это немного. И говорит о стабильности коллектива и преемственности традиций, что очень важно. Через институт прошло полмиллиона наших педагогов. Цифра впечатляет. Мы неоднократно вели диалог с министром образования, который дает высочайшую оценку работе института. И вместе с тем есть к чему стремиться. Надо работать на перспективу. Есть много направлений, которые нужно развивать. И коллективу, талантливым и преданным своему делу людям, эти задачи по плечу.
Ректор областного института развития Инга Кондратьева в свою очередь обозначила современные векторы развития: модернизируется IT-инфраструктура, формируется электронная библиотека веб-формата, запускаются проекты по продвижению STEAM-образования, развивается система дистанционного обучения, вебинары, видеолекции, форумы, чаты стали привычными формами образовательной практики.
Фото Инны Короленок
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Полмиллиона педагогов повысили квалификацию в Минском областном институте развития образования, который празднует сегодня юбилей
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