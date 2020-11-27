Полмиллиона педагогов повысили квалификацию в Минском областном институте развития образования, который празднует сегодня юбилей

Гости праздника посетили музейную экспозицию и выставки, посвященные становлению института, развитию системы образования области, ознакомились с научными работами и изданиями, которые выпустило учреждение.Во время торжественной части прошло чествование сотрудников института и ветеранов педагогического труда. Они отмечены почетными грамотами и благодарностями Миноблисполкома, Минобразования, начальника главного управления по образованию облисполкома, областного комитета профсоюза работников образования и науки.Виновников торжества тепло поздравилРектор областного института развития Инга Кондратьева в свою очередь обозначила современные векторы развития: модернизируется IT-инфраструктура, формируется электронная библиотека веб-формата, запускаются проекты по продвижению STEAM-образования, развивается система дистанционного обучения, вебинары, видеолекции, форумы, чаты стали привычными формами образовательной практики.Фото Инны Короленок