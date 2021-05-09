Полковник, ветеран Вооруженных Сил Беларуси Анатолий Жариков в День Великой Победы рассказал журналистам, как воспринимает сегодняшний праздник, а также дал напутствие молодому поколению. Несмотря на то, что личного участия в боевых действиях он не принимает (сегодня 91 год), но что такое война – почувствовал на себе:
– Под бомбежками были неоднократно… В этот праздник мы радуемся, как в нашей молодости, ведь мы живем при мирном небе. Сегодня мы обращаемся к молодежи и говорим, что нужно любить и ценить Родину, уметь защищать ее.
Подрастающему поколению дети войны сегодня рассказывают о пережитых трудностях, о том, как радовались небольшому кусочку хлеба:
– Благодаря тому, что отстояли мир, мы получили настоящую жизнь.
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Полковник Жариков: благодаря тому, что отстояли мир, мы получили настоящую жизнь
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