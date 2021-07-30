Полковник Кривоносов о патриотическом воспитании молодежи: далеко не все граждане видят свою роль в защите Отечества

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Бороться с подобной тенденцией, считает Андрей Кривоносов, можно, повышая в обществе престиж срочной военной службы. Важно, при этом подчеркивает военный комиссар понимать, что дело защиты Отечества – это не служба ради льгот и преференций, а священная обязанность каждого, кто называет себя гражданином своей страны.Отдельно Андрей Кривоносов высказался об эффективности преподавания допризывной и медицинской подготовки в наших школах. Речь зашла не только об усовершенствовании материально-технической базы, но и о программах.