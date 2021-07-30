Полковник Кривоносов о патриотическом воспитании молодежи: далеко не все граждане видят свою роль в защите Отечества

Об этом, выступая на встрече Президента с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки, заявил военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов:
Фото: БЕЛТА
- Далеко не все граждане видят свою роль в защите Отечества. Результаты социсследования свидетельствуют, что среди призывников преобладает романтизация сознания и иждивенческие настроения, когда молодые люди считают, что кто-то другой, а не они сами должны защищать Родину, проходя срочную военную службу.
Бороться с подобной тенденцией, считает Андрей Кривоносов, можно, повышая в обществе престиж срочной военной службы. Важно, при этом подчеркивает военный комиссар понимать, что дело защиты Отечества – это не служба ради льгот и преференций, а священная обязанность каждого, кто называет себя гражданином своей страны.
- Вместе с тем человек, достойно исполнивший воинский долг, должен быть уверен в своей надежной социальной защищенности. Его должны уважать, он должен гордиться служением Отечеству и быть примером для окружающим.
Отдельно Андрей Кривоносов высказался об эффективности преподавания допризывной и медицинской подготовки в наших школах. Речь зашла не только об усовершенствовании материально-технической базы, но и о программах.
- Они не в полной мере соответствуют современным требованиям. А ведь важные навыки военного дела требуются формировать именно с детства… Что еще более важно: необходимо 100-процентное укомплектование педагогического состава кадрами из числа людей убежденных и обладающих высоким уровнем профессионализма. Отмечу, что сегодня значительная часть педагогов допризывной подготовки не имеют представления о воинской службе. В нашей Гомельской области таких около 25 процентов. В данной связи очень значимым и верным было решение ввести в наших школах должность руководителей по военно-патриотическому воспитанию, комплектование которых целесообразно осуществить из числа офицеров и прапорщиков запаса и в отставке, имеющих богатый опыт военной службы и работы с личным составом.
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Полковник Кривоносов о патриотическом воспитании молодежи: далеко не все граждане видят свою роль в защите Отечества
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