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  2. Полковник Чернушевич: мы видим, как вокруг нашей страны искусственно накаляется обстановка, поэтому всем нам необходимо быть начеку

Полковник Чернушевич: мы видим, как вокруг нашей страны искусственно накаляется обстановка, поэтому всем нам необходимо быть начеку

Об этом выпускник Военной академии Генерального штаба Российской Федерации полковник Сергей Чернушевич заявил журналистам на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, которая сегодня прошла во Дворце Независимости:

–Вооруженные Силы всегда решали сложные задачи, но сейчас – в особый период – эти задачи приобретают особую важность, а значит, на нас лежит большая ответственность. Как на военнослужащих. Как на людей, которые больше всего ответственны за защиту своей Родины. Все мы видим, как вокруг нашей страны искусственно накаляется обстановка, поэтому, конечно, нам необходимо быть начеку. Каждый должен принять все возможные меры на своем участке, который ему доверило государство и где он будет исполнять свои служебные обязанности.

Говоря об учебе в Военной академии Генерального штаба Российской Федерации, полковник Чернушевич отметил, что этот вуз прославлен на весь мир:

–Люди, которые там преподают, имеют богатый опыт. У них, особенно у офицеров, которые прошли службу непосредственно там, где ведутся боевые действия, есть чему поучиться. На Россию, как и на Беларусь, также оказывается непосредственное давление извне. Для меня было важно получить непосредственно те знания, которые имеются у них, и с успехом использовать их в Вооруженных Силах нашей страны. Чтобы не допускать те ошибки, которые были у наших соседей. Кстати, и у нас имеется опыт, которым можно поделиться. Мы – Союзное государство и решаем одни задачи.

По словам Сергея Чернушевича, дальнейшую службу он будет проходить в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил нашей страны:

–До этого проходил службу там же. После окончания вуза назначен на вышестоящую должность.
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