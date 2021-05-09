Полковник Александр Иус: многие не понимают, что творят, размахивая бело-красно-белым флагом

Полковник Александр Иус в день Великой Победы поделился с журналистами своими чувствами и высказался на тему попыток переписать историю. По его словам, День Победы – это не просто личный праздник тех, кто имеет непосредственное отношение к войне:



- Это праздник не только для белорусского народа. Это всемирный праздник. Вспоминаю то время, когда объявили, что война закончилась: мы бежали со школы и всем кричали о том, что наступил мир. Это трудно передать словами!.. Я войну знаю не по книгам, не по фильмам. Мне довелось жить на оккупированной территории, все это в памяти осталось навсегда.



Комментируя факт того, что сегодня есть попытки переписать историю, исказить историческую правду, Александр Федорович высказался так:



- Мероприятия после 9 августа 2020 года, которые мы все наблюдали, для нашего поколения – это что-то непонятное. Почему это произошло? Мы рассказываем сегодня детям о том, что многие (участники протестных акций – прим. Ред) не понимают, что творят, размахивая бело-красно-белым флагом, который использовали каратели. Я привожу пример деревни Ола, где расстреляли и сожгли более 1800 человек… У народа это навсегда в памяти.