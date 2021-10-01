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  2. Полиция Вены обследовала посольство Беларуси из-за сообщения об угрозе зданию

Полиция Вены обследовала посольство Беларуси из-за сообщения об угрозе зданию

Об этом сообщили в полиции Вены 1 октября, передает ТАСС.


Агентство пишет, что австрийская полиция по согласованию с дипломатами провела специальную операцию на территории посольства Беларуси в Вене. Причина – сообщение об угрозе дипмиссии. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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