Главная Полиция Вены обследовала посольство Беларуси из-за сообщения об угрозе зданию Опубликовано: 01.10.2021 17:08:00 1375 Полиция Вены обследовала посольство Беларуси из-за сообщения об угрозе зданию Об этом сообщили в полиции Вены 1 октября, передает ТАСС. Агентство пишет, что австрийская полиция по согласованию с дипломатами провела специальную операцию на территории посольства Беларуси в Вене. Причина – сообщение об угрозе дипмиссии. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Австрия Беларусь Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК Версия для печати Новости и статьи