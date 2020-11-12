Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Полиция разогнала протестующих в центре Еревана

Полиция разогнала протестующих в центре Еревана

Подразделения МВД Армении разогнали акцию у театра оперы в центре Еревана. Протестующие требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.


После разгона митинга сотрудники спецподразделения МВД первым делом перекрыли пешеходные подходы к площади у театра оперы, после сразу же выстроились в походные порядки и оставили площадь. На данный момент площадь пуста, однако на месте остается ряд сотрудников патрульной службы МВД.
Россия, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

В Ереване задержаны подозреваемые в призывах к захвату власти

Никол Пашинян сообщил, что находится в Армении

В Ереване протестующие ворвались в здание парламента
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Два предупреждения Мининформа tut.by признаны законными
Подо льдами Гренландии может скрываться река длиной в тысячу километров
В Речицком районе легковушка, разъезжаясь с трактором, насмерть сбила велосипедиста
«Google Фото» ограничит бесплатное хранилище
Полиция разогнала протестующих в центре Еревана
В Березинском заповеднике дали рекомендаци по составлению зимнего меню для пернатых
Фотофакт. В Сянгане открылась выставка общественного питания
Инспекторы ГАИ Гомельщины помогли водителю фуры, оказавшейся в кювете
Продавцам запрещено уменьшать гарантийный срок на товар – МАРТ
Добровинского лишили статуса за высказывания о виновности Ефремова
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письмо в прошлое
Задержан один из лидеров анархистского движения страны
Российский розовый бриллиант продали в Женеве за 26,6 миллиона долларов
Рядом с Землей взорвались четыре звезды
На Комаровском рынке усилили меры профилактики распространения COVID-19
Проект «Школа бренд-менеджмента» стартует в БГУ
В Национальной стратегии развития туризма до 2035 года много внимания уделят развитию путешествий и отдыха в Беларуси
Авиарейсы по маршруту Пекин – Минск – Пекин приостановлены до 23 ноября
«Белавиа» ввела дополнительные услуги при регистрации на чартерные рейсы
Шанько: медики давали клятву помогать людям и готовы работать в самых тяжелых условиях
Васильев: врачей в нашей стране тысячи, большинство из них, несмотря ни на что, продолжают помогать людям
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Медицинские факты
МОК утвердил бюджет Олимпийской солидарности на 2021 – 2024 годы
Вертикаль управления туротраслью в ближайшие 15 лет расширится
Двое мужчин задержаны за попытку привести в негодность ж/д пути
В числе целевых туристических рынков для Беларуси в ближайшие годы страны СНГ, Китай, Евросоюз, США, Япония и Австралия
Головченко обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества
В Новогрудке совершено разбойное нападение на пенсионера
Международный олимпийский комитет доволен ходом подготовки к Играм в Токио и Пекине
Дизайнер назвала простые способы разнообразить интерьер
МТЗ увеличил экспорт техники в Украину на 10,8%
Саевич: советую людям, которые призывают врачей к противоправным действиям, поставить себя на место пациентов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Вопросы крови и веры
Найти волшебную палочку, спасти Средиземье и получить «Оскар»: узнали, как проходят тематические вечеринки дома
Во время общественного обсуждения госпрограммы «Белорусский лес» на 2021 – 2025 годы поступило около десятка предложений и замечаний
Многодетная мама Ксения Ивашко – о том, почему блогеру нужна искренность, как превратить хобби в источник дохода и кто помогает генерировать идеи для Instagram
В Витебске пенсионерка погибла при пожаре в собственном доме
В Беларуси выздоровели и выписаны 92 843 пациента с COVID-19
Министерство здравоохранения: в учреждениях образования Беларуси из-за ОРВИ отсутствуют от 1% до 11% учащихся
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
В Минске новогодние деревья начнут продавать на Комаровском рынке с середины декабря
Стоимость биткойна впервые за почти 3 года превысила 16 тысяч долларов
Караник: несмотря на пандемию, Гродненской области удалось не допустить падения производства
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Оптимизм рынка против пессимизма обывателей
Крупко: интеграционные структуры АПК Витебской области должны наращивать производство
В Минске ввели обязательный масочный режим. Объясняем, где он действует и кто будет контролировать, носите ли вы средства защиты
Студотряды при "Минскводоканале" украсили 10 объектов столицы художественными граффити
Авторы
СКАНИРУЙТЕ