Полиция разогнала протестующих в центре Еревана

После разгона митинга сотрудники спецподразделения МВД первым делом перекрыли пешеходные подходы к площади у театра оперы, после сразу же выстроились в походные порядки и оставили площадь. На данный момент площадь пуста, однако на месте остается ряд сотрудников патрульной службы МВД.
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