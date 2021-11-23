Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста в Испании

Акция протеста в рамках забастовки металлургов в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) переросла в столкновения с полицейскими, пишет ТАСС.
Согласно данным радиостанции Radio 5, полицейские применили против протестующих специальные резиновые снаряды и слезоточивый газ. Телеканал 24 Oras уточнил, что участники митинга бросали бутылки и камни в сотрудников полиции.
Бессрочная забастовка металлургов началась неделю назад. Работники требуют повышения заработной платы. В рамках акции протеста бастующие постоянно устраивают протесты, сооружают баррикады и перекрывают дорожное движение. Митинги уже несколько раз перерастали в беспорядки и столкновения с полицейскими.
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