SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста в Испании

Полиция применила слезоточивый газ против участников протеста в Испании

Акция протеста в рамках забастовки металлургов в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия) переросла в столкновения с полицейскими, пишет ТАСС.


Согласно данным радиостанции Radio 5, полицейские применили против протестующих специальные резиновые снаряды и слезоточивый газ. Телеканал 24 Oras уточнил, что участники митинга бросали бутылки и камни в сотрудников полиции.

Бессрочная забастовка металлургов началась неделю назад. Работники требуют повышения заработной платы. В рамках акции протеста бастующие постоянно устраивают протесты, сооружают баррикады и перекрывают дорожное движение. Митинги уже несколько раз перерастали в беспорядки и столкновения с полицейскими.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы