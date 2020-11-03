Полицейские французской столицы задержали мужчину с мачете, сообщает Actu Paris.
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По информации издания, мужчину задержали в гостинице, которая находится в 11-м округе Парижа.
Полицейский наряд прибыл к гостинице после того, как пассажиры метро сообщили в правоохранительные органы о том, что видели человека, вооруженного мачете, на станции "Пер-Лашез".
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Полиция Парижа задержала мужчину, вооруженного мачете
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Фото: РЕЙТЕР
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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