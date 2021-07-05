Генерал-майор Ампхон Буараппхон, начальник главного управления полиции Первого региона Таиланда заявил, что повторный взрыв на химическом заводе Бангкока может произойти в любой момент. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по словам Буараппхона, на предприятии еще находится до 60 тонн химикатов. На данный момент их невозможно вывезти из-за продолжающегося возгорания.
Напомним, в понедельник в 2:50 по местному времени на заводе по производству пенопласта в Таиланде произошел мощный взрыв. Затем последовал пожар, который распространился на всю фабрику и нанес ущерб зданиям в радиусе километра. В результате инцидента пострадал 21 человек.
Причина взрыва пока не сообщается.
Видео: РИА Новости
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Полиция не исключила повторный взрыв на химзаводе в пригороде Бангкока
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