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  2. Полиция начала расследование в отношении 10-летнего сына Криштиану Роналду

Полиция начала расследование в отношении 10-летнего сына Криштиану Роналду

Полиция португальского региона Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына звезды мирового футбола Криштиану Роналду, пишет The Sun.

Поводом послужило видео, на котором мальчик самостоятельно управляет гидроциклом. Ролик выложила в Instagram его тетя Элма, а потом отец и мать Долорес. Позднее запись была удалена.

Начальник морской полиции Геррейро Кардосу подтвердил, что по данному факту ведется расследование. Согласно местному законодательству, управлять гидроциклом могут только взрослые при наличии специального удостоверения. Гражданам, нарушившим данные правила, грозит штраф до 2688 фунтов.

Полиция выясняет, кому принадлежит гидроцикл, на котором катался сын Роналду, и другие обстоятельства инцидента.

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