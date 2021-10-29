Полиция Германии предупреждает ультраправые группировки о незаконности самоуправства на границе с Польшей

В Германии полиция предупреждает ультраправые группировки о незаконности самоуправства на границе с Польшей. Об этом сообщает Euronews.
В последнее время представители нескольких экстремистских движений приезжают в землю Бранденбург, чтобы препятствовать прибытию в страну нелегальных мигрантов. В ФРГ стражи порядка сообщают, что действия ультраправых мешают сотрудникам полиции.
– Охрана границы – дело государства. Мы выполняем свою работу, и количество остановленных нами людей является доказательством. Все эти акции сторонников ультраправой идеологии неприемлемы и, видимо, направлены на то, чтобы подорвать монополию государства на применение силы. Мы принимаем решительные меры против этого, – отметил официальный представитель федеральной полиции Германии Йенс Шобрански.
Накануне сообщалось, что полиция Бранденбурга на границе между Германией и Польшей разогнала вооруженную группу из по меньшей мере 50 правых экстремистов, которые планировали препятствовать прибытию в страну нелегальных мигрантов. Согласно информации правоохранителей, неонацисты приехали в район границы, последовав призыву правоэкстремистской группировки "Третий путь". Во время полицейской операции в районе населенного пункта Губен у экстремистов были конфискованы дубинки, баллончики со слезоточивым газом, мачете и штык.
В Бранденбурге в октябре зафиксировано по меньшей мере 2,5 тыс. случаев несанкционированного въезда беженцев с территории Польши. В основном это выходцы из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. В первую очередь мигранты направляются в такие федеральные земли, как Бранденбург, Саксония и Мекленбург – Передняя Померания. В связи с наплывом беженцев власти ФРГ усилили охрану границы.
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