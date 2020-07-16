Полицейским в Индии запретили пользоваться Facebook

Ранее аналогичный запрет ввели для военнослужащих, сообщает ТАСС.

МВД Индии распространило запрет на использование Facebook на все структуры министерства, в том числе на полицейских.

– Индия должна иметь свои собственные приложения, как Facebook или Instagram, к которым никакая иностранная держава не должна иметь доступ, – сказано в опубликованной СМИ директиве ведомства.

Согласно приказу, военнослужащие и полиция должны немедленно удалить свои учетные записи в Facebook и прекратить пользоваться этим приложением. За нарушение солдатам и офицерам грозит серьезное дисциплинарное наказание. Также индийским силовикам не разрешено использовать Instagram и Twitter, а также другими мессенджерами и программами, в общей сумме запрещенных приложений 88.