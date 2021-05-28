Такое мнение высказал сегодня журналистам политолог, член Конституционной комиссии Юрий Воскресенский. Он, в частности, отметил, что необходимость закрепления конституционного статуса ВНС связана с тем, что государство и общество перешло на новый этап развития, когда граждане хотят большего участия в принятии решений:
– Таким образом, мы, с одной стороны, берем лучший исторический опыт развития форм прямой демократии со времен Афин и Спарты. С другой стороны, отвечаем на вызовы времени.
Эксперт указал на еще один важный момент:
– Если принятие нового декрета о Совете Безопасности ввело страховочный механизм на случай насильственных действий в отношении высших должностных лиц (а их нельзя исключать с учетом последних действий коллективного Запада), то закрепление конституционного статуса ВНС вводит механизм так называемого императивного мандата. Когда народ напрямую может влиять на принятие решений всеми госорганами в случае, если они отклонятся от основных направлений социально-экономического развития и от политики, закрепленной в решениях ВНС. Это уникальный механизм, фактически тот классический императивный мандат, который закрепляет право и возможность граждан влиять на принятие решений.
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Политолог: закрепление конституционного статуса ВНС вводит механизм так называемого императивного мандата
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