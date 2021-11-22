Политолог: водометы, газ и резиновые пули должны стать символами Европейского союза

– Это далеко не первое побоище в Европейском союзе, в том числе в Западной Европе, где так гордятся некими стандартами демократии, – обратил внимание политолог.
– Ситуация с беженцами, например на польской границе, тоже показывает, что эти стандарты в области прав человека, так называемые ценности, не более чем фигура речи со стороны европейских политиков. В последнее время все чаще читаем, в том числе на таких авторитетных площадках, как Reuters, о том, что в очередной раз европейская полиция или иные силы безопасности применили против безоружных людей водометы, газ и резиновые пули. Поэтому я и написал в своем Telegram-канале, что водометы, газ и резиновые пули должны в будущем стать символами Европейского союза, – отметил Александр Шпаковский.
Возвращаясь к разговору о введении европейскими странами коронавирусных ограничений, эксперт вспомнил об Австрии, которая хочет на законодательном уровне объявить обязательную всеобщую вакцинацию.
– Не столько всеобщая вакцинация нарушает права человека, сколько те меры, которые на сегодняшний день применяются в отношении непривитых граждан. Они фактически ограничены в правах. В Австрии, если мне не изменяет память, более 2 млн человек на сегодняшний день пока не доверяют тем вакцинам, которые предлагаются в Европейском союзе. По-разному можно к этому относиться, но мне кажется, что у них есть основания считать таким образом. Этим людям уже отказывают в предоставлении элементарных услуг, – отметил Александр Шпаковский.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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