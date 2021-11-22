Политолог: водометы, газ и резиновые пули должны стать символами Европейского союза

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

– обратил внимание политолог.– отметил Александр Шпаковский.Возвращаясь к разговору о введении европейскими странами коронавирусных ограничений, эксперт вспомнил об Австрии, которая хочет на законодательном уровне объявить обязательную всеобщую вакцинацию.– отметил Александр Шпаковский.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.Смотрите также: