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Политолог: власти делают все для того, чтобы белорусы спали спокойно

Об этом политолог Вадим Боровик заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».


В понедельник, 29 ноября, в центре стратегического управления Министерства обороны прошло совещание по вопросам военной безопасности с участием Президента. Подробнее о нем читайте в нашем материале. Вопросы, которые рассматривались на совещании, обсудили и в эфире «Будней».

Ведущий программы Вадим Шепет сказал: «Сейчас на нашу страну оказывается сильнейшее давление. Начнем с вопроса, который волнует многих: есть ли у Беларуси возможность реагировать на любые угрозы?»


– Паника – это враг безопасности, поэтому, естественно, Президент как Главнокомандующий Вооруженными Силами, Правительство, военный блок делают все для того, чтобы белорусы спали спокойно, – заявил Вадим Боровик. – Многое зависит и от нас. Потому что, когда государство вынуждено отвлекать свои ресурсы на то, чтобы внутри страны заниматься стабилизацией, естественно, это негативно влияет на безопасность. Ведь она представляет собой квинтэссенцию внутренней и внешней безопасности. Во внутреннюю включаются экономическая составляющая, социально-политическая, военно-стратегическая. В таких аспектах надо смотреть на эту проблему.

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Вместе с тем спикер подчеркнул: «Конечно, Глава государства абсолютно правильно сказал, что напряженность на белорусской границе мы не можем рассматривать в отрыве от геополитической ситуации в регионе». Оценивая ее, политолог обратил внимание на Россию:

– Под прицелом сейчас и Российская Федерация. В чем тут дело? Посмотрите, у России по ее периметру сейчас несколько серьезных вызовов. На Западе – Украина. На Кавказе не все спокойно – Турция там активно работает. Россия воспринимает усилия Турции в регионе как угрозу своим интересам на Кавказе. Нет мирного договора между Россией и Японией. Плюс Афганистан: [из-за событий в стране] достаточно серьезную угрозу испытывает Таджикистан – соответственно, российское участие важно в этом регионе.  


Отметим, что гость «Будней» имеет в виду связь Таджикистана и России через ОДКБ (обе страны входят в состав организации). 

Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.


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Фото: Михалевич Диана
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