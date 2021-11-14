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  2. Политолог: Варшава не заинтересована в урегулировании кризиса беженцев на белорусско-польской границе

Политолог: Варшава не заинтересована в урегулировании кризиса беженцев на белорусско-польской границе

Таким мнением поделился российский политолог радио- и телеведущий Сергей Михеев в эфире телеканала «Беларусь 1».

Скриншот из видео

- Поляки могут это [нагнетать ситуацию с беженцами] использовать, например, для того, чтобы обосновать увеличение американского военного присутствия в Польше. Они в принципе в эту сторону и "качают". Потому что они такие "бравые солдаты", но хотят, чтобы у них за спиной постоянно были бы американцы. Я думаю, поляки пытаются создать ситуацию, при которой появились бы аргументы для постоянного присутствия американцев на границе с Беларусью, причем не для учения. Они пытаются это сделать. Им выгодно представлять эту ситуацию такой, будто бы война началась, а доблестные поляки грудью встали на защиту Европы. За это Европа им должна. Это собственно то, как они жили все эти 30 лет, - отметил Сергей Михеев. 
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