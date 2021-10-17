Политолог: в Польше с конца 2015-го постепенно формируется авторитарный политический строй, который находится в оппозиции к ценностям Евросоюза

Об этом польский политолог Матеуш Пискорский заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
– В Польше с конца 2015 года постепенно на самом деле формируется определенная авторитарная система власти, авторитарный политический строй, который естественно находится в глубокой оппозиции к тем ценностям и принципам, которые, как минимум, декларативно на словах соблюдаются Евросоюзом, – сказал Матеуш Пискорский. – Если вы сейчас посмотрите на критерии вступления в ЕС, которые были разработаны еще в 1994 году, и попробуете оценить их соблюдение современной Польшей, [то увидите, что] она уже сейчас не соблюдает большинства критериев. Тем не менее, Евросоюз в силу разных экономических выгод и других причин геополитического характера все-таки с терпением относится к поведению польского руководства, очередные шаги которого убеждают всех политологов, независимых экспертов и юристов в том, что здесь больше нет системы правосудия, реальной демократической, обоснованной на ценностях Евросоюза системы стандартов польского политического строя.
Политолог добавил: у него больше нет иллюзий на тему того, что Польша могла бы стать лидером в регионе. «Посмотрите на отношения Польши с соседними государствами – как-то не складывается. Я не думаю, что хоть одна страна в регионе Центральной и Восточной Европы готова воспринимать Польшу как лидера. Это прошлое, амбиции, никак не обоснованные на реальном потенциале страны», – поделился мнением Матеуш Пискорский.
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