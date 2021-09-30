Политолог: в Беларуси умерла оппозиционная пресса

Такое заявление сделал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание», декан ФФСН БГУ и политолог Вадим Гигин.
– Хочется упомянуть позицию Григория Азаренка. Он долгое время бил в колокол и предупреждал, что творится в деструктивных чатах, как там нагнетается атмосфера ненависти. И он оказался прав. Мы должны смотреть, что происходит в этих чатах и переписках. Большая часть тех, кто выходил на протесты в августе, уже отошла от этого. Группы должны быть разгромлены. Призыв к забастовке ничем не отличается от призыва к совершению террористического акта, – поделился мнением Гигин.
Специалист добавил, что сейчас мы находимся в состоянии гибридной войны. По его словам, она не только информационная, а проявляется еще и в террористических угрозах. Эта подпольная деятельность может быть приравнена к деятельности бандформирований.
– Важный момент: в Беларуси умерла оппозиционная пресса. Их вранье раскрылось еще тогда, когда был запущен фейк про 3%. Потом такие ресурсы преувеличивали количество протестующих, которые выходили на улицы. Уже тогда они были не активистами и журналистами, а заговорщиками, – отметил эксперт.