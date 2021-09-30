Политолог: в Беларуси умерла оппозиционная пресса

– поделился мнением Гигин.Специалист добавил, что сейчас мы находимся в состоянии гибридной войны. По его словам, она не только информационная, а проявляется еще и в террористических угрозах. Эта подпольная деятельность может быть приравнена к деятельности бандформирований.– отметил эксперт.