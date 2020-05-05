Успехи нашей страны в борьбе с коронавирусом нового типа в том числе связаны с отношениями Беларуси с Китаем. Это в эфире ОНТ отметил директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.
— Зависимость развивающихся стран от геополитических финансовых центров возрастет, — предположил политолог. — Поэтому что для нас важно на настоящем этапе? Совершенно очевидно, что нам необходимо задействовать все свои возможности для того, чтобы добиться солидарности в ЕАЭС. Там есть резервы – около 14 миллиардов долларов. Нужно добиться, чтобы в Евразийском экономическом союзе была некая программа помощи. Не только для себя. Следует подумать, как мы можем на мировом рынке выступить все вместе, чтобы выиграть и вместе заработать. Еще один важный момент — наши связи с Китаем. Это то, чем наша страна может гордиться. И те успехи Беларуси в противодействии коронавирусу, которые есть, в том числе связаны с отношениями с КНР — с помощью, которую мы оттуда получаем, и информацией, которая в свое время была получена от китайских специалистов, мы отправляли туда миссию.
Кроме того, эксперт высказался об информационном давлении, которое оказывается на нашу страну из-за ее позиции в плане реагирования на распространение COVID-19. «Карантинные меры приводят в том числе к тяжелым политическим, социально-политическим, психологическим последствиям. В Москве по тысяче штрафов в день выносится за нахождение на улице. Еще два месяца тому назад такие формулировки казались бы маразмом. Естественно, у людей рождается вопрос, почему в Беларуси, где живут люди с похожим менталитетом, этого нет», — обратил внимание Александр Шпаковский.
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Политолог: успехи Беларуси в противодействии COVID-19 в том числе связаны с отношениями с Китаем
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