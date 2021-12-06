Политолог: цель руководства Литвы не в служении стране, а в выполнении директив вышестоящих структур Запада

Ведущий «Будней» Вадим Шепет обратил внимание, что открытие представительства Тайваня является недальновидным внешнеполитическим решением литовских властей, которое привели страну к новому международному кризису. Он отметил, что это может негативно отразиться на экономическом состоянии Литвы и ее репутации в мире. Вместе с тем Александр Шпаковский считает, что Литва вступила в конфликт с Китаем осознанно, по указке США.братил внимание эксперт.Александр Шпаковский заметил, что ответ от властей Китай долго ждать не пришлось.резюмировал политолог.Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.