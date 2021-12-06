Политолог: цель руководства Литвы не в служении стране, а в выполнении директив вышестоящих структур Запада

Таким мнение в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился политолог Александр Шпаковский.
Ведущий «Будней» Вадим Шепет обратил внимание, что открытие представительства Тайваня является недальновидным внешнеполитическим решением литовских властей, которое привели страну к новому международному кризису. Он отметил, что это может негативно отразиться на экономическом состоянии Литвы и ее репутации в мире. Вместе с тем Александр Шпаковский считает, что Литва вступила в конфликт с Китаем осознанно, по указке США.
- Логика заключается в том, что цель руководства не в служении Литве и ее национальным интересам, а в выполнении директив вышестоящих структур коллективного Запада, в первую очередь США. В зависимости от уровня исполнительской дисциплины и складывается будущее каждого отдельно взятого литовского чиновника. Хорошо себя зарекомендуешь - пойдешь работать в Еврокомиссию или еще куда-то, а нет - будешь сидеть в маленькой скучной Литве - обратил внимание эксперт.
Александр Шпаковский заметил, что ответ от властей Китай долго ждать не пришлось.
- Они просто вычеркнули Литву из списка стран, операции с которыми рассматривает таможня Китайской Народной Республики. То есть если приходит товар из Литвы, китайский чиновник смотрит и говорит, что такой страны в мире нет. Этот груз даже не может войти в пространство Китая, потому что такого государства в системе китайской таможни не существует. Соломоновы острова есть, Андорра есть, а Литвы нет. И убытки в этой связи будут достаточно серьезными, - резюмировал политолог.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.