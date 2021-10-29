Политолог: цель гибридной войны, которая ведется против Беларуси, – это силовой захват власти

Это отметил председатель правления РГОО "Белорусское общество "Знание", политолог, историк и публицист Вадим Гигин в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1", отвечая на вопрос, остались ли в Беларуси люди, которые верят, что возможен силовой захват власти.
– Цель гибридной войны, которая ведется против нашей страны, – это именно силовое воздействие. Попытка имитации мирного процесса провалилась, оппозиция перешла к открытому силовому давлению, сопрягая как экономические санкции, так и прямую террористическую угрозу. Мы видим, что происходит. Начиная составлением этих черных книг и черных списков и заканчивая попытками организации прямой террористической войны. Они хотят захватить власть силовым образом. Считают, что если на этом этапе они провалились, то возникнут некие обстоятельства, когда им удастся это сделать. Мы видим, как пытаются сейчас нагнетать на тему коронавируса, вопросы, связанные с интеграцией с Россией. Но ничего не получается, они продолжают поиск новых поводов. Тихановская – это уже отыгранная фигура. В их компании лидера сейчас нет, Латушко явно на это не тянет, – поделился мнением эксперт.
Гигин уверен, что большая часть оппозиционных мигрантов рано или поздно разочаруется в своих идеях.
Фото из архива БЕЛТА